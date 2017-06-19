У Раді закликали Садового вирішити «сміттєву» проблему або добровільно піти у відставку

Парламентська фракція “Блоку Петра Порошенко” звернулася до мера Львова Андрія Садового із закликом негайно вирішити проблему зі сміттям у місті або добровільно залишити посаду міського голови.

Про це нардеп від БПП Оксана Юринець заявила у вівторок з трибуни Верховної Ради, де також зібралися інші представники фракції.

“Андрій Іванович, негайно вирішуйте проблему зі сміттям або добровільно йдіть у відставку. Так, йдіть у відставку, бо ви не можете це зробити”, – наголосила вона.

Юринець нагадала меру Львова, що прибирання відходів було однією з його головних передвиборчих обіцянок, але замість того, щоб побудувати сміттєпереробний завод, місто тепер витрачає величезні кошти на вивезення ТПВ до інших регіонів України.

“За рік від часу трагедії в Грибовичах Львівська міськрада витратила 350 мільйонів на транспортування відходів куди тільки можна по всій Україні, при тому що уряд виділив 14 майданчиків (для будівництва комплексу з переробки твердих відходів – ред.), проте львівська влада чомусь вибрала ними не скористатися”, – зазначила вона.

Інший депутат від БПП Ірина Луценко запропонувала Садовому прийти на засідання профільного комітету зі звітом.

“Хай прозвітує, які видатки він зробив для громади, із залученням телебачення. Хай покаже, до кого звертався, скільки разів приїжджала комісія з Кабінету міністрів, скільки разів вивозилося сміття по полігонах, які громади, де знаходяться представники “Самопомочі”, не проголосували за те, щоб сміття зі Львова знаходилося в інших містах”, – заявила вона.

Напередодні О.Березюк оголосив голодування на підтримку жителів Львова і проти дій центральної влади.

“Львів на сьогодні окупований ворогом. Рік тому в це місто Волі, яке завжди було і буде на передовій боротьби за Україну,.. прийшов ворог, який протягом року, цинічно обманюючи на кожному кроці, знущається не тільки з керівника міста або політичної сили, а й знущається з людей, які там живуть”, – заявив він.

Раніше в цей день міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті накопичилося 8500 тонн твердих побутових відходів (ТПВ), які нікуди вивозити, а центральна влада мовчать у відповідь на прохання Львова про допомогу.