У пункті пропуску «Перемишль – Мостиська» прикордонники виявили у валізі 8-річного хлопця

Під час митного контролю поїзда Київ – Перемишль польські прикордонники виявили у валізі громадянки України її восьмирічного сина.

Про це у п’ятницю, 16 червня, повідомила митна служба Польщі.

Випадок трапився у залізничному пункті пропуску Перемишль – Мостиська.

«Увагу працівників привернула валіза 50-річної жінки, яка подорожувала потягом і помітно нервувала. Одна з валіз була біля жінки, а не як інші валізи – у багажному відділенні. Жінка не хотіла відкривати валізу для контролю, а лише відкрила замок на декілька сантиметрів і почала нервово запихати одяг, який випирав з валізи», – каже Едита Хабовська із фіскальної адміністрації в Ряшеві.

Після того як митники все ж відкрили валізу, то під одягом знайшли 8-річного хлопця. Дитину відразу ж вийняли з багажу попри те, що мати намагалась чинити опір митникам. Дитина була спітніла від браку повітря. Митники викликали на місце швидку допомогу. Матір дозволила лікарям оглянути сина.

Як інформує прес-служба митниці, матір декілька днів перед тим вже намагалась перетнути українсько-польський кордон із своїм сином, але їй відмовили у цьому, оскільки дитина не мала потрібних документів.

Громадянку України звинуватили у спробі допомогти незаконно перетнути кордон і оштрафували на 200 злотих (близько 1400 грн).

Zaxid.net