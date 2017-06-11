У перший день безвізу п’ятьом українцям відмовлено у пропуску через кордони, – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України уточнюють, що сьогодні вже 1 тис. 143 українці в`їхали до країн Євросоюзу на безвізовій основі, п’ятьом відмовлено у пропуску через кордони.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, повідомляє УНІАН.

”З новими біометричними паспортами, в яких вже не було віз, станом на 15.00 кордон країн-членів ЄС перетнули 1143 особи”, – сказав Погорельцев.

При цьому він зауважив, що всього 11 червня з біометричними паспортами кордони країн Євросоюзу перетнули 6,2 тис. громадян України.

Погорельцев пояснив, що певна кількість громадян отримали шенгенські візи до набуття чинності рішення Ради ЄС про запровадження безвізу з Україною.

Також директор Департаменту консульської служби МЗС повідомив, що п`ятьом українцям відмовлено у пропуску через кордони.

”Польща – там була заборона. Румунія – старий паспорт. Словаччина – перевищення терміну перебування в Шенгенській зоні (у двох громадян термін був перевищений більш ніж 90 днів впродовж 180-денного періоду). І Угорщина: їхала родина з дитиною, у батьків були нормальні сучасні нові біометричні паспорти, а у дитини – паспорт старого зразка”, – сказав Погорельцев.

Він додав, що батьки усвідомили власну помилку.

”Жодних претензій, з розумінням поставилися. Сказали, що швидко зроблять дитині документи”, – зауважив Погорельцев.

Він підсумував, що ”будь-яких штучних чи взагалі ніяких перепон не було, режим максимального сприяння, і просто з об`єктивних обставин дуже незначна, мінімальна кількість людей не змогли в`їхати” до країн ЄС.

Як повідомлялося, опівночі набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні закордонні паспорти, перебувати та вільно пересуватися країнами Європи не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.