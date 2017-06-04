У передмісті Львова п‘яний водій іномарки протаранив припаркований автомобіль

На Львівщині 31-річний житель Кам‘янка-Бузького району постраждав під час дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції області, автопригода сталася 3 червня об 11.50 у селі Гамаліївка Пустомитівського району.

31-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням і на швидкості в‘їхав у припаркований на узбіччі автомобіль Opel.

31-річний водій автомобіля Volkswagen госпіталізований, у нього переломи і забої. Медики діагностували, що на момент скоєння ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.