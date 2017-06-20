У Міністерстві охорони здоров‘я заявили, що підстав для введення надзвичайного стану у Львові немає

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила, що підстав вводити надзвичайний стан у Львові на даний час немає.

Про це вона заявила 19 червня під час брифінгу в рамках робочої поїздки до Львова.

«Як бачимо, більша частина міста не завалена сміттям. Якщо ми попрацюємо над цим, то не потрібно буде вводити надзвичайний стан, бо це дуже велике перевантаження для всіх людей. Ми хотіли б вирішити цю проблему окремо. Та побачимо, як швидко ми зможемо вирішити – якщо потрібно буде надзвичайний стан, то буде. Зараз я не бачу підстав для надзвичайного стану», – заявила Супрун.

Водночас вона запевнила, що особисто ще раз поінформує і прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, і Кабінет міністрів України про дуже високий ризик виникнення захворювань у Львові.

«Ми бачили, які є проблеми, вже зробили аналіз ґрунту біля сміттєвих майданчиків. І ми побачили, що є дуже високий рівень бактерій, що є дуже небезпечним, бо багато цих контейнерів знаходяться недалеко від дитячих майданчиків, і там бавляться діти. Ми дуже переживаємо, що можуть швидко виникати захворювання», – зазначила Супрун.

За її словами, проби ґрунту на аналіз передано до Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я у травні.

«17 травня проведені лабораторні дослідження ґрунту на мікробіологічні показники, проби якого були відібрані 22 травня в Личаківському та Шевченківському районах. За мікробіологічними показниками відібраний ґрунт, відповідно до загального мікробного числа та титру кишкової палички, є сильно забрудненим», – процитувала Супрун результати аналізів.