У маршрутці вибухнула система охолодження, є постраждалі – ЗМІ

У Шевченківському районі Києва в маршрутці №455 вибухнула система охолодження, є постраждалі.

Зазначається, що внаслідок вибуху гаряча суміш розлетілась у салоні маршрутного таксі. Внаслідок цього постраждали декілька пасажирів, які перебували у передній частині салону, та водій. Після вибуху водій втратив свідомість, якого пасажири винесли з автобуса, повідомляє Espreso.tv.

Всі потерпілі отримали опіки різних ступенів тяжкості. Трьом пасажирам разом з водієм надали допомогу на місці, ще двох пасажирів (одна з яких – вагітна жінка) госпіталізувала швидка допомога.

Водночас зазначається, що опіки не були дуже серйозними, тож життю потерпілих нічого не загрожує.

Повідомляється, що на місце прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює причину вибуху.