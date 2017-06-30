У Львові зросте вартість туристичних послуг на «Личаківському цвинтарі»

Виконавчий комітет Львівської міської ради вніс зміни до рішення виконавчого комітету від 13.06. 2008 р. № 558, згідно з яким збільшується оплата за надання туристичних послуг у музеї «Личаківський цвинтар».

Зокрема: надання історичної інформації для групи до 10 осіб – коштуватиме 130,00 грн; надання історичної інформації для групи більше 10 осіб – коштуватиме 200,00 грн; вхідний квиток для огляду для дорослих – коштуватиме 30,00 грн; вхідний квиток для огляду для студентів та дітей шкільного віку – коштуватиме 20,00 грн; надання історичної інформації за допомогою аудіо-, відеотехніки, на електромобілі (1-5 посадочних місць) – коштуватиме 250,00 грн.

Як уточнив директор ЛКП Музей «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай, нові тарифи вступлять в дію з 1 вересня.