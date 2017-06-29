У Львові зросте плата за паркування

З 1 січня 2018 року збільшиться ставка збору за місця для паркування.

Як повідомили у прес-службі львівської міської ради, відповідний проект ухвали підтримали 42 депутати Львівської міської ради під час сьогоднішнього сесійного засідання.

Як повідомила директор департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич, пропонується з 01.01.2018р збільшити розмір ставки збору за місця для паркування на майданчиках у 2-й зоні паркування – з 0,015 до 0,020 відсотка мінімальної заробітної плати.

При перегляді ставки прогнозована сума збору за місця для паркування, яку необхідно буде сплатити оператору за користування майданчиком у 2-й зоні, збільшиться з 165,6 грн. до 220,8 грн. за одне парко-місце в місяць.

Прогнозований розмір збільшення надходжень зі сплати збору за місця для паркування до міського бюджету становить 1,1 млн. грн.