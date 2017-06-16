У Львові завтра відбудеться прощання з відомим галеристом Юрієм Бойком

17 червня Львів прощатиметься з відомим громадським діячем Юрієм Бойком.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, 17 червня, о 10.00 прощання з Юрієм Бойком відбудеться у храмі Пресвятої трійці на вул. Тершаківців. Опісля, о 12.00 год. – Парастас та чин похорону. Поховання відбудеться близько 13.30 на Личаківському кладовищі на полі № 21.

Юрко Бойко був одним із засновників «Товариства Лева», Народного руху України, засновником Української Галицької партії. Також входив до кола ініціаторів молодіжного мистецького об’єднання «Шлях» (1989 р.). На початку 1990-х років Бойко брав участь в організації багатьох виставок, інсталяцій та перформенсів.

1995 року Бойко створив у Львові відому мистецьку галерею «Ґердан» (на вул. Руській). У 2000 році Юрка Бойка, за результатами експертного оцінювання, визнали найвпливовішим діячем Львова у галузі мистецтва.

Юркові Бойкові було 58 років. За останні два роки він переніс три складні операції на серці.