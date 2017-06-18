У Львові затримали прокурора, яка пропонувала хабар поліцейському

У Львові правоохоронці затримали прокурора, яка пропонувала 260 тисяч гривень за те, щоб не проводилися процесуальні заходи у кримінальному провадженні щодо рейдерського захоплення приміщення.

Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

За даними відомства, працівники Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки НПУ виявили факти рейдерського захоплення та незаконного відчуження нежитлового приміщення вартістю понад 3 мільйони гривень.

У межах кримінального провадження правоохоронці встановили схему, за якою зловмисники заволоділи майном, а також осіб, причетних до оборудки. З`ясувалося, що на підставі фіктивних документів суд виніс рішення, внаслідок якого об’єкт нерухомості опинився у розпорядженні зловмисників.

Як повідомили у Департаменті захисту економіки НПУ, прокурор звернулася до правоохоронців з пропозицією «зам’яти» справу і запропонувала 260 тисяч гривень, щоб вони не проводили жодних заходів та перевірок щодо даного об’єкту.

За даним фактом прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Прокурору було призначено зустріч в одному з кафе Львова.

17 червня її затримали під час передачі частини обумовленої суми оперативникам – 5 тисяч доларів.