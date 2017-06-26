У Львові залишається невивезеним майже 11 тис. тонн сміття – міськрада

У Львові, станом на ранок 26 червня, залишається невивезеним понад 10 тис. 745 тонн накопиченого сміття; за останню добу з міста вивезено лише 280 тонн відходів.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посиланням на заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака.

«Станом на сьогоднішній ранок, у місті залишається перенакопиченим понад 10 тис. 745 тонн сміття. За попередню добу з міста було вивезено 280 тонн твердих побутових відходів, з них – 265 тонн за угодами, які перевізники мали укладені раніше, і 15 тонн – за домовленостями, які уклали після комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», – зазначив Бабак.

За даними управління житлового господарства Львівської міської ради, сміття не вивезено з 449 контейнерних майданчиків житлового фонду – 39% від загальної кількості, загалом це 6735 тонн. На перевантажувальних станціях залишаються не вивезеними 3800 тонн відходів. Найбільше контейнерних майданчиків з яких не вивезено сміття – у Сихівському, Шевченківському, Франківському районах Львова. Повністю очищені від сміття контейнерні майданчики Галицького району.

Нагадаємо, загалом у Львові 1 тис. 237 сміттєвих майданчиків житлового фонду, 23 майданчики закладів охорони здоров’я, 116 сміттєвих майданчиків освітніх установ, 39 контейнерних майданчиків підприємств (супермаркетів) і 43 майданчики на ринках.