У Львові з 2 червня гаряча вода подаватиметься за графіком

У п’ятницю, 2 червня, виконавчий комітет Львівської міськради погодив обмеження подачі гарячої води до 18 годин на добу.

Згідно з рішенням, з 2 червня і до початку опалювального сезону гарячу воду у Львові подаватимуть за графіком – з 05:00 до 23:00.

«Держава заборгувала відшодування пільг і субсидій «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго». Натомість з іншого боку держава стягує заборгованості за спожитий газ та нараховує санкції за невчасну сплату. Крім того, падає кількість споживачів гарячої води, через що ця послуга стала ще більше збитковою», – пояснив потребу обмеження графіків водопостачання начальник управління інженерного господарства Олександр Одинець.

Раніше директор ЛКП «Львівтеплоенерго» Степан Пакіж заявляв, що при 24-годинному графіку подачі води збитки за період, коли гаряча вода подається, а опалення будинків не здійснюється, становитимуть 120 млн грн, а при 18-годинному – 110 млн грн. Тобто завдяки обмеженню часу подачі води вдасться заощадити близько 10 млн грн., повідомляє Zaxid.net.