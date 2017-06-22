У Львові з 1 липня запрацюють дев‘ять нових парковок

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», 16 травня відбувся конкурс на визначення балансоутримувача 13 парковок. Переможцем у конкурсі і балансоутримувачем парковок стало ЛКП «Львівавтодор». З 1 липня запрацюють 9 з них.

Зокрема, 7 парковок в І-шій зоні паркування на вул. А Волошина – 14 паркомісць, вул. І.Григоровича – 13 паркомісць, вул. Герцена – 19 паркомісць, вул. Фредра – 14 паркомісць, вул. П.Ковжуна – 20 паркомісць, вул. І.Гавришкевича – 23 паркомісця, вул. С. Наливайка – 12 паркомісць.

Ціна паркування тут становитиме 6 грн. за годину.

Та 2 парковки у ІІ-гій зоні паркування на вул. Городоцька,83 (біля цирку) – 49 паркомісць, вул. Стрийська-В.Великого – 104 паркомісця.

Ціна паркування становить 2 грн. за годину. Тут буде встановлено паркомати, для оплати за користування парковкою.

«Після перемоги в конкурсі ми отримали на обслуговування 13 нових парковок. А це, відповідно, 341 паркомісце. З 1 липня відбудеться відкриття 9-ти парковок, а з 1 серпня відбудеться відкриття зони паркування біля «Вернісажу», – розповів Олексі Хміль, прес-секретар ЛКП «Львівавтодор».

Відповідно до закону України, 10% паркомісць віддається безкоштовно для людей з інвалідністю.