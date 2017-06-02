У Львові юнак розбився після стрибка з балкону житлової багатоповерхівки

У Львові 20-річний юнак загинув внаслідок падіння з балкону багатоповерхівки.

Як повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 2 червня о 02:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Словацького, 4 з вікна балкону квартири на п’ятому поверсі у внутрішній двір вискочив 20-річний юнак.

Від отриманих травм він загинув на місці події.

Рятувальники витягнули тіло хлопця із ями між будинками. Обставини події встановлюються.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, попередньо відпрацьовується версія самогубства, відомо, що юнак останнім часом перебував у депресивному стані.