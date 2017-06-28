У Львові вже очищено 42 відсотки сміттєвих майданчиків міста – ОДА

У Львові станом на 28 червня від сміття вже очищено 42% майданчиків для твердих побутових відходів.

Як повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Львівської ОДА, в місті від минулої п’ятниці, 23 червня, загалом очищено 42% перенакопичених сміттєвих майданчиків.

Зазначається, що облдержадміністрація координує вивезення сміття зі Львова уже шість днів. За цей час вдалося вивантажити на полігони області 1765 тонн відходів.

За словами т.в.о. директора департаменту ЖКГ Львівської ОДА Тараса Зозулі, для оперативного вивезення сміття перевізники залучили додаткову спецтехніку і працюють в посиленому режимі.

Загалом у Львові 1 тис. 237 сміттєвих майданчиків житлового фонду, 23 майданчики закладів охорони здоров’я, 116 сміттєвих майданчиків освітніх установ, 39 контейнерних майданчиків підприємств (супермаркетів) і 43 майданчики на ринках.