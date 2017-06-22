У Львові вшанували загиблих під час Другої Світової війни

У День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни відбулись поминальні заходи.

Аби вшанувати жертв війни біля пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг – 328» зібралися посадовці, громадські діячі, представники духовенства та небайдужі львів’яни.

«Сьогодні, коли на сході України ми боремося із російською агресією, коли зі зброєю в руках відстоюємо нашу Незалежність і ціною власного життя захисники на Сході виборюють для нас майбутнє, наш святий обов’язок пам’ятати про полеглих героїв і про героїв живих», – зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

Урочисті заходи розпочалися із покладання квітів та лампадок до пам’ятного знаку на території колишнього концентраційного табору. Опісля хвилини повчання відбувся екуменічний молебень за загиблими під час Другої Світової війни.