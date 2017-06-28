У Львові відвідувач тренажерного залу штангою покалічив тренера

У Львові раніше судимий у тренажерному залі побив тренера. Внаслідок інциденту потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження і госпіталізований у відділення нейрохірургії клінічної лікарні.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, в Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що 27 червня близько 18.30 в тренажерному залі чоловік травмував тренера, 26-річного місцевого мешканця.

Правоохоронці встановили, що між потерпілим та раніше судимим 31-річним львів’янином виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї зловмисник схопив металевий гриф штанги вагою 7 кілограмів та вдарив ним тренера по голові. Внаслідок цього останній отримав тілесні ушкодження і доставлений до лікарні з діагнозом: перелом лобної кістки, черепно-мозкова травма та забій головного мозку.

Попередньо вчинений злочин кваліфікується за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.