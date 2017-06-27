У Львові відбувся матч пам’яті Андрія Баля

У Львові 26 червня на стадіоні «Арена Львів» зіграли ветерани львівських «Карпат» та київського «Динамо».

На «Арені Львів» зібралися зірки українського футболу, аби вшанувати пам’ять видатного львів’янина, екс-футболіста київського “Динамо” Андрія Баля.

На футбольне поле вийшли друзі Андрія Баля – Олександр Шовковський, Олександр Заваров, Ігор Бєланов, Олексій Михайличенко, Анатолій Дем‘яненко та інші.

Андрій Баль помер 9 серпня 2014 року. Баль різко відчув себе погано вранці, під час матчу ветеранів на стадіоні ім. Баннікова, в якому також брав участь. У складі київського «Динамо» Андрій Баль чотири рази перемагав в чемпіонаті СРСР і чотири рази в Кубку СРСР, ставав володарем Кубка кубків УЄФА. У складі збірної СРСР виступав на Кубку світу-1982, в складі юніорської збірної СРСР ставав чемпіоном світу і чемпіоном Європи. В останні роки Андрій Баль працював в структурі ФК «Динамо» – спершу асистентом тренера, потім тренером-селекціонером.