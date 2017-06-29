У Львові від удару блискавки загинули батько з донькою, ще двоє людей з опіками в лікарні

У Львові сьогодні від удару блискавки загинуло двоє людей, ще двох з опіками госпіталізовано.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції Львівської області, у Львові близько 15.00 на Левандівці біля місцевого озера вдарила блискавка.

Від сильного розряду на місці загинув батько з донькою. Ще двох осіб з травмами забрала «швидка».

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються особи загиблих та травмованих.

За даними прес-служби Львівської міської ради, внаслідок удару блискавки у дерево біля Левандівського озера постраждало четверо осіб, двоє з яких загинули.

Загинув чоловік 30 років і дівчинка 9 років. Ще двоє: чоловік 1981 року народження та його син 10 років, – з важкими опіками госпіталізовані в 8-му міську клінічну лікарню.

“Госпіталізовано двоє: батька і сина. Сина поклали в реанімацію. Батько зі станом середньої важкості госпіталізовиний в інфарктне відділення”, – розповів головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Львова Василь Обаранець.