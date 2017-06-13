У Львові в триповерховому житловому будинку вибухнув холодильник

У Львові стався вибух в приватному житловому будинку.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 червня о 02.30 на вулиці Гіпсовій у Львові, у кухні 3-х поверхового приватного житлового будинку, зі слів власника будинку, стався вибух в холодильнику, без подальшого горіння.

Оперативною групою ГУ ДСНС України у Львівській області, яка прибула на виклик встановлено, що пошкоджено холодильник “Шарп” (особливо морозильна камера), вікно, двері, багети на стелі.

Постраждалих внаслідок події немає. Причини події – встановлюються.