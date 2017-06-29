У Львові в сміттєвому баку виявили арсенал боєприпасів

У Львові на вул. Алмазній, 21 у сміттєвих майданчиках виявили предмети, схожі на гранати.

Як повідомив директор ЛКП «Львівспецкомунтранс» Тарас Стефанишин, на вул. Алмазній, 21 у сміттєвих майданчиках 28 червня були виявлені предмети, схожі на гранати. Водій сміттєвоза викликав поліцію.

«Під час навантаження сміття водій виявив предмети, схожі на гранати. Він одразу призупинив навантаження сміття з контейнерних майданчиків у машину, викликав поліцію. Очікуємо приїзду правоохоронців. Є підозра, що кілька цих сторонніх предметів, схожих на бойові гранати, може бути у бункері. Якщо це реальні бойові гранати, то зона ураження може бути до 200 м», – розповів Тарас Стефанишин.

За інформацією Залізничної районної адміністрації, «4 предмети, схожі на гранати, виявили збоку, 5 — у смітті. На місце прибули служби ДСНС, поліції. 5 предметів, схожих на гранати, виявили під час погрузки сміття комунальники. Ці предмети без запалів, поржавілі».