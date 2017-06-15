У Львові в день концерту гурту «Океан Ельзи» рух громадського транспорту буде продовжено

У Львові 17 червня, о 20.00, на стадіоні «Арена Львів» розпочнеться концерт гурту «Океан Ельзи», що відбувається в межах Світового туру. Для комфорту відвідувачів перед початком концерту до стадіону курсуватимуть шатл-баси, які їздитимуть і по завершенню заходу.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, 17 квітня у період із 17.00 до 20.00 на «Арену Львів» курсуватимуть шатл-баси від пл. Петрушевича та кінотеатру ім. О. Довженка (Сихів).

Також з 24.00 і до 02.00 шатл-баси курсуватимуть з «Арени Львів» на пл. Петрушевича і кінотеатр ім. О.Довженка.

Рух громадського транспорту, який курсує до ТЦ Кінг-Крос, буде продовжено до 01.00 год, за графіком робочого дня. Йдеться про тролейбуси № 3, 20, 25; автобуси № 3а, № 10, № 25, № 40.