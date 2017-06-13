У Львові спецслужби затримали за вимагання хабара головного редактора інтернет-видання

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою 12 червня викрили на вимаганні хабара редактора інтернет-видання на Львівщині.

Як повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, правоохоронці встановили, що головний редактор, який також є головою однієї з громадських організацій, вимагав від керівника філії державного підприємства 500 доларів США. У таку суму зловмисник оцінив припинення журналістського розслідування та не публікацію інформації про чиновника в інтернет-виданні.

Суму в гривневому еквіваленті головний редактор отримав на банківську картку, після чого повідомив посадовцю, що підготовку матеріалу «замовили» конкуренти для його звільнення з посади. Співробітники спецслужби затримали головного редактора, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після засідання ради громадської організації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання), яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

За даними джерел у правоохоронних органах, затриманий редактор очолює громадську організацію, яка займається журналістськими розслідуваннями. Кошти він вимагав від посадовця філії облавтодору.