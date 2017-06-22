У Львові синоптики прогнозують на завтра спеку і грози з градом

67 Tweet Share 22.06.2017 | 20:32 | За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 23 червня вранці та вдень – короткочасний дощ, місцями сильний, гроза, град, шквали 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі 12 – 17° тепла, вдень 24 – 29° тепла. 24 червня синоптики прогнозують без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 10 – 15° тепла, вдень 20 – 25° тепла. 25 червня очікується вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 12 – 17° тепла, вдень 24 – 29° тепла. <a href='http://ads.lvivnews.info/adclick.php?n=a37934fd' target='_blank'><img src='http://ads.lvivnews.info/adview.php?what=zone:6&n=a37934fd' border='0' alt=''></a>