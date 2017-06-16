У Львові СБУ затримала на хабарі працівника Державної виконавчої служби

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою 16 червня викрили на хабарі працівника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова.

Про це повідомили у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що держслужбовець вимагав тисячу доларів США з місцевої мешканки за невжиття заходів з виконавчого провадження, пов’язаного із розглядом питання щодо застави майна.

Оперативники спецслужби затримали чиновника у центрі Львову після отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище,- карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна).

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.