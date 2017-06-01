У Львові рух транспорту на вул. Мучній і Воробкевича буде одностороннім

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, у зв’язку з ремонтом вул. Личаківської, на двох бічних вулицях: Воробкевича і Мучна, буде організовано односторонній рух для автомобілів.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, відповідне рішення 31 травня ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Згідно з рішенням, щоб покращити об’їзд вул. Личаківської на час ремонту, ділянка вул. Мучної стане односторонньою від вул. Воробкевича до вул. Круп’ярської. Рух по вул. Воробкевича буде одностороннім у протилежному напрямку – від Круп’ярської до вул. Мучної.

За словами голови Личаківської РА Івана Лозинського, відповідно до рішення комісії, адміністрація замовить і встановить відповідні дорожні знаки на цих вулицях. Тому, односторонній рух на цих вулицях буде організовано не швидше середини червня.

З 25 березня розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської, на відрізку від вул. Мечникова до вул. Пасічна. Ремонтні роботи виконує компанія «Онур», на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Триватимуть роботи 8 місяців. Орієнтовна вартість робіт 6 млн. євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі і ремонт колектора.