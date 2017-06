У Львові розпочався Alfa Jazz Fest 2017

У Львові сьогодні, 23 червня, розпочався сьомий міжнародний джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest, один з кращих європейських фестивалів за версією впливового британського видання «The Guardian». Фестиваль триватиме до 27 червня.

Як повідомили у Львівській міській раді, в рамках фестивалю заплановані виступи на трьох фестивальних сценах близько 30 колективів, а також насичена програма різноманітними культурними подіями. Цього року фестиваль вперше триватиме протягом п’яти днів. Львів приймає безпрецедентний склад учасників Alfa Jazz Fest, а також велику кількість гостей.

Серед хедлайнерів легендарний американський оркестр під керуванням композитора і видатного аранжувальника Гордона Гудвіна, Gordon Goodwin’s Big Phat Band – багаторазовий номінант та володар премії Греммі, а також номінант премії за 2016 рік; Buika – іспанська співачка та композитор, неодноразовий номінант Греммі, володарка двох Latin Grammys Awards, у 2017 році номінована на Latin Grammys Awards 2016.

Також на сцені ім. Едді Рознера виступить Yellowjackets – відома американська група. Володарі п’яти номінацій і двох премій Греммі, одна з кращих в світовому джазі груп електричного джазу; Чайна Мозес – донька знаменитої джазової співачки Ді Ді Бріджуотер, яка кілька років тому також виступала на Alfa Jazz Fest. Чайна Мозес активно гастролює і часто виступає з концертами для американського відділення ЮНЕСКО, була однією з ведучих, а також учасницею, першого Міжнародного дня джазу в Парижі під егідою ЮНЕСКО в 2012р. У Львів співачка привезе нову програму, приурочену до випуску нового альбому «Nightintales».

Одні з найочікуваніших концертів в програмі фестивалю: співака Грегорі Портера та легендарного кубинського піаніста-віртуоза, володаря шести Греммі і трьох Латинських Греммі Чучо Вальдеса. Грегорі Портер – один з найбільш успішних і популярних виконавців джазу та музики соул, американський співак та композитор, який володіє неповторним оксамитовим баритоном та чарівною манерою виконання. На рахунку Грегорі дві премії Греммі – в 2014 році за диск «Liquid Spirit», а в 2017-му – за альбом «Take Me To The Alley» в категорії «Кращий джазовий вокальний альбом». Чучо Вальдес багато років був і залишається однією з найважливіших фігур латинського фортепіанного джазу. Він один із засновників легендарних Orquesta Cubana de Música Moderna і Irakere. У 2017 році Чучо став володарем Греммі за кращий латинський джазовий альбом «Tribute To Irakere: Live In Marciac».

Трубач Паоло Фрезу з Сардинії, Італія, французький акордеоніст Рішар Гальяно і шведський піаніст Ян Лундгрен представлять проект»”Mare Nostrum». На думку поважного американського видання Downbeat це «лірична джазова група з тонким почуттям рівноваги». Виконавці створили в своїй музиці симбіоз культур, спадщин і світоглядів, знайшли гармонію в поєднанні тембрів своїх інструментів і стали однією з найбільш затребуваних груп Європи.

Довідка

Alfa Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Організатор фестивалю – ТОВ «Леополіс Джаз», Виконавчий директор фестивалю – Наталія Горбачевська, творчий куратор – джазовий експерт Олексій Коган. В Консультаційну раду фестивалю входять відомі люди, серед яких музикант Святослав Вакарчук.

Щорічно фестиваль відвідує близько 70 тисяч гостей з України та іноземних країн. 2016 року «Alfa Jazz Fest» був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи.