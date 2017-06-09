У Львові провідні експерти з енергетики проведуть нічний цикл лекцій

У львівській Ратуші в ніч з 10 на 11 червня пройде «Ніч енергетики». Впродовж ночі провідні експерти країни з енергетики та найуспішніші представники бізнесу проведуть 9-годинний нон-стоп із лекцій з енергетичної галузі для львів’ян.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Протягом усієї ночі, з 21.00 по 6.00 години, українські експерти з енергетики та найуспішніші представники бізнесу проведуть non-stop з лекцій, на яких розповідатимуть про нові технології у електроенергетиці, дадуть прикладні поради із використання та примноження знань та навичок для побудови кар’єри у цій галузі. Фахівці також розкажуть, як креативні ідеї із розвитку електроенергетики можна втілити у реальні проекти.

За результатами попереднього анкетування для участі у проекті у Львові відберуть 200 учасників: студентів, випускників вищих навчальних закладів, аспірантів, молодих вчених та винахідників у наступних напрямках: енергетика (електроенергетика, в тому числі, й «зелена енергетика»); IT-технології та телекомунікації; менеджмент та економіка; міжнародні відносини; екологія та охорона довкілля; право; PR та комунікації.