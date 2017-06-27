У Львові продовжено термін перекриття руху транспорту по вул. Митрополита Андрея

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, продовжено термін перекриття руху транспортних засобів по вул. Митрополита Андрея до 24.00 год. 28 червня.

У зв’язку з незавершенням капітального ремонту дороги і тротуарів через несприятливі погодні умови, продовжено термін перекриття руху транспортних засобів на вул. Митрополита Андрея.

Роботи виконує ТзОВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65» на замовлення Галицької районної адміністрації.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», на час перекриття вул. Митрополита Андрея, тролейбусні маршрути № 2, 9, 10, 12 та № 7 курсуватимуть за частково зміненими маршрутами.

Зокрема, кінцевою зупинкою тролейбусних маршрутів № 2, 9, 10 буде вул. Ангеловича, а тролейбуси № 12 та № 7 курсуватимуть до вул. Шептицьких.