У Львові поліція оштрафувала забудовника, який вночі проводив будівельні роботи

У Львові за порушення тиші в нічний час патрульні винесли постанову на забудовника.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, 23 червня, о 01.30, від диспетчера служби 102 патрульним надійшло завдання про будівельні роботи в новобудові на вулиці Золотій.

Коли інспектори прибули на місце події, то переконалися, що забудовник здійснює подачу бетону для перекриття. Патрульні зателефонували до заявників і мешканці вийшли і надали письмові пояснення. Вони сказали, що це вже не перший випадок будівельних робіт вночі, які порушують тишу.

Працівник будівельної компанії, повідомив, що у них виникли форс-мажорні обставини, тому довелося завезти і подавати бетон у нічний час. Патрульні пояснили, що це не звільняє їх від відповідальності і винесли постанову за порушення тиші, вчинену повторно. Роботи припинили.