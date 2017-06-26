У Львові перехрестя вул. Личаківської та Мечникова відкриють для проїзду до 15 липня

У Львові завершується реконструкція перехрестя вул. Личаківської та Мечникова. Завдяки цьому у середині липня на Погулянку повернеться трамвай №7, який півтора року курсував за зміненим маршрутом.

Як розповів під час брифінгу 26 липня заступник директора ЛКП «Львівавтодор» Євген Калитич, зараз тривають роботи з монтажу трамвайних плит на перехресті вул. Личаківської – Мечникова, щоб якомога швидше пустити трамвай №7 на вул. Мечникова, повідомляє Zaxid.net.

Колію на вул. Личаківській роблять за безшумною технологією – на плити кладуть гуму, а вже потім – рейки. Простір навколо рейок та між ними замостять бруківкою.

Реконструкція перехрестя вул. Личаківської та Мечникова (фото Павла Паламарчука)

«Плануємо цей відрізок дороги зробити до середини липня, решту Личаківської до вул. Пасічної ремонтуватимемо до кінця року», – додав Євген Калитич.

При цьому, за словами Євгена Калитича, колію відкриють в першу чергу, орієнтовно – до 15 липня. Чи вдасться до цього часу відкрити проїзд по перехрестю для автомобілів, у «Львівавтодорі» поки не знають.

Як розповів начальник служби диспетчеризації ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Забавський, одразу після відкриття перехрестя на Погулянку повернеться трамвай №7, який курсуватиме за звичними маршрутом: вул. Шевченка – вул. Городоцька – вул. Підвальна – вул. Личаківська – вул. Мечникова – вул. Погулянка – вул. Вахнянина. За цим маршрутом курсуватимуть дев’ять трамваїв з інтервалом руху 8 хвилин.

Зазначимо, що трамвай №7 курсував за зміненим маршрутом півтора року. У грудні 2015 року, коли на ремонт закрили вул. Мечникова, він поїхав на Пасічну, а після закриття Личаківської у березні 2017 року їздив з вул. Шевченка на вул. Княгині Ольги.

Трамвай №2, який змінив маршрут через ремонт Личаківської на Мечникова не поїде, а курсуватиме з вул. Коновальця на Сихів, поки не завершать ремонт колії на вул. Личаківській.