У Львові перекриють рух транспорту на трьох вулицях міста

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, з 5 червня і до 20.00 15 червня буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Богданівській (від вул. С. Гайдучка до вул. Кривчицька дорога).

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Богданівській зумовлене проведенням дорожньо-ремонтних робіт. Роботи виконує ТзОВ «Онур».

З 10.00 6 червня, і до 18.00 15 червня буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Кам’янецькій.

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Кам’янецькій зумовлене будівництвом каналізаційного колектора. Роботи виконує ТзОВ «Торговий дім «Галпап».

Від сьогодні, 6 червня, з 09.00 і до 21.00 7 липня буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Ярославенка, 22.

Перекриття для руху транспортних засобів вул. Ярославенка, 22 зумовлене ремонтними роботами на магістральному каналізаційному колекторі. Роботи проводить ПП «Кантрансбуд».