У Львові пасажирка авіарейсу повідомила, що на борту літака на Стамбул є вибухівка

У міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького евакуювали екіпаж та пасажирів літака рейсу «Львів – Стамбул» після отримання правоохоронцями інформації, що на борту даного літака може бути вибуховий пристрій.

Як повідомила начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції області Світлана Добровольська, сьогодні, 2 червня, близько 13.20 у Залізничний відділ поліції надійшла інформація від працівника аеропорту «Львів» про те, що пасажирка рейсу «Львів-Стамбул», 54-річна киянка, під час посадки на рейс сказала іншим пасажирам, що «на літаку є бомба». Працівники аеропорту, які почули це, повідомили правоохоронцям.

Було прийнято рішення перевірити дану інформацію, провели евакуацію екіпажу та 70 пасажирів даного літака.

Експерти-вибухотехніки спільно з працівниками аеропорту проводять обстеження літака, на місці працює слідчо-оперативна група та працівники інших служб, що задіюються у подібних випадках.

Добровольська зазначила, що загальну евакуацію з аеропорту не проводилося, він продовжує працювати. Працівники поліції з‘ясовують, з якою метою жінка сказала про закладену вибухівку іншим пасажирам, передає УНІАН.