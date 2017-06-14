У Львові пацієнт випав з вікна лікарняної палати

У Сихівський відділ поліції 14 червня, близько першої ночі, надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про те, що з четвертого поверху з вікна палати випав пацієнт, який від отриманих травм загинув на місці події.

Як повідомили у відділі комунікацій Нацполіції області, правоохоронці попередньо встановили, що 55-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, перебуваючи на стаціонарному лікуванні в опіковому відділенні, викинувся з вікна.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.