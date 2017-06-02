У Львові облили червоною фарбою Монумент слави

У Львові невідомі облили червоною фарбою Монумент слави радянської армії, що розташований на вулиці Стрийській, який знаходиться поруч з Академією сухопутних військ.

Як повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Світлана Добровольська, сьогодні, 2 червня, вранці до поліції надійшло повідомлення, що Монумент слави облитий червоною фарбою.

Фарбою облиті практично всі елементи і скульптури ансамблю, а на стелі здійснено напис: «окупанти».

На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються можливі свідки події, оскільки Монумент слави знаходиться поруч з Академією сухопутних військ, неподалік від центральної частини міста.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 26 травня у Львівській міській раді відбулося перше засідання робочої групи, яка розглядає питання експонування пам’ятника «Монумент слави». Запропонувати оптимальні варіанти вирішення майбутнього експонування монументу робоча група має до 1 липня. Тоді повинно бути вирішено про демонтаж пам’ятника чи про те, що він залишається стояти далі.

Учасники робочої групи спільним листом звернулися в Інститут національної пам’яті із проханням надати своє роз’яснення і бачення поводження з такими об’єктами.

Монумент бойової слави радянських збройних сил розміщено у горішній частині Парку культури та відпочинку на місці розораних могил давнього Стрийського цвинтаря. Це традиційне місце проведення заходів присвячених Дню перемоги.

Відкритий у травні 1970 року меморіал отримав назву «Монумент бойової слави радянських збройних сил». Ансамбль виконано в камені та бронзі.

Ансамбль складається з тридцятиметрового бетонного пілона, облицьованого гранітною плиткою, бронзової центральної групи та масивної залізобетонної, облицьованої лабрадоритом стели з великими рельєфами з кованої міді.

Центр ансамблю складає скульптурна група, що складається з алегоричних фігур радянського воїна і «Батьківщини-матері». «Батьківщина-мати» приймає присягу вірності воїна і символічно благословляє його меч. Історія Радянської армії розкривається в шести багатофігурних горельєфах, розташованих з обох боків стели.