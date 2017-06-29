У Львові назвали вулицю на честь святих Віри, Надії та Любові

Львівська міськрада присвоїла розташованій у Шевченківському районі безіменній вулиці назву «Вулиця Віри, Надії, Любові».

За відповідну ухвалу під час засідання сесії у четвер, 29 червня, проголосували 47 депутатів, повідомляє Zaxid.net.

Згідно з ухвалою, іменем святих Віри, Надії та Любові назвали вулицю, яка з’єднує вул. Орлика та Миколайчука. Причиною вибору такої назви стало те, що на цій вулиці Українська греко-католицька церква будує храм святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

«Окрім храму та двох гаражних кооперативів, на цій вулиці поки що немає інших будівель. З громадою району було проведено зустрічі з приводу найменування даної вулиці та зібрано понад 500 підписів на підтримку присвоєння їй назви», – мовиться в пояснювальній записці до ухвали.

Шевченківська райадміністрація протягом місяця має виготовити та встановити таблички з новою назвою вулиці, департамент містобудування – внести зміни до кадастрової карти, а департамент розвитку – до баз даних та електронних мап міста.