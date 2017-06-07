У Львові на території новобудови постраждав працівник охорони

У Львові на 60-річного охоронця на будівництві впала балка: постраждалого у стані середньої важкості госпіталізували.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, 7 червня о 09:16 у Львові на новобудові (будівельні роботи виконує фірма ПрАТ «ІРокс») на вул. Шевченка, 418 охоронцю фірми на груди впала дерев’яна балка і травмувала його.

60-річного постраждалого львів‘янина у стані середньої важкості з переломом шостого і дев’ятого ребер зліва та тупою травмою живота госпіталізовано у комунальну міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Причини події з’ясовують. Проводиться дослідча перевірка.