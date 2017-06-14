У Львові на ринку «Привокзальний» відкриють окремий поверх для селян-торговців

У Львові з 19 червня на Привокзальному ринку планують відкрити додаткові облаштовані місця для селян-торговців. Місце, призначене для цього на другому поверсі, передбачає наявну електроенергію, водопостачання та засклені вікна.

Про це повідомили у Франківській районній адміністрації Львова.

За словами посадовців адміністрації, разом із другим поверхом ринок налічує понад 100 місць продажу для селян-торговців. Це, зокрема, овочева частина, внутрішній дворик та другий поверх.

Проте, як повідомляють в адміністрації, місць на всіх охочих все одно не вистачає. Найчастіше на ринку продають товари мешканці Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської та Закарпатської областей.

«На ринку дуже висока конкуренція. Селяни раніше не завжди хотіли продавати на другому поверсі, адже більша ймовірність, що товар придбають на вулиці. Також скаржилися на погане освітлення і протяг. На вулиці з товаром просто так стояти не можна, тому зараз працюємо над вдосконаленням другого поверху – провели водопостачання, електроенергію та встановлюємо вікна. Плануємо відкрити другий поверх для селян-торговців з понеділка», – повідомила начальник відділу соціально-економічного розвитку Франківської районної адміністрації Надія Петрівська.

Як інформацією адміністрації, плата за місце залежатиме від обсягу товару продавців.