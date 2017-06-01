У Львові на час прощання з Любомиром Гузаром буде часткове перекриття вулиць для проїзду

У зв’язку з прощанням з Блаженнішим Любомиром Гузаром з 18:30 у четвер, 1 червня, будуть перекритими вулиці, прилеглі до Собору Святого Юра. Крім того, для вірян, які прибуватимуть до Львова для прощання з Любомиром Гузаром, курсуватимуть шатл-баси, повідомили в прес-службі Львівської міськради.

«Сьогодні у Львові – день жалоби, у зв’язку зі смертю Блаженнішого Любомира Гузара. Від сьогодні і до дня похорону (5 червня) на львівській Ратуші буде приспущено прапор. Усіх закликають у цей час утриматись від проведення гучних розважальних заходів», – мовиться в повідомленні.

Вірян, які прибувають до Львова на прощання з Архиєпископом-емеритом, просять зупинятися автобусами чи приватним транспортом на паркінгах: біля «Арени Львів», біля «Епіцентру» (вул. Городоцька та вул. Хмельницького), а також на Галицькому перехресті. З цих точок курсуватимуть шатл-баси, які довозитимуть всіх охочих попрощатись з Блаженнішим в зону, наближену до Собору Святого Юра. Шатл-баси курсуватимуть цілодобово, починаючи з 05:00 ранку 2 червня до 15:00 3 червня.

Для забезпечення громадського порядку і гарантування безпеки вірян, передбачено перекриття вулиць, прилеглих до Собору Святого Юра, де відбування прощання.

З 18:30 1 червня перекритими будуть: вул. Листопадового Чину від вул. Лепкого, а також прилеглі до неї – вул. Гоголя та вул. Огієнка від вул. Городоцької; вул. Матейка та вул. Новаківського від вул. Рилєєва; вул. Устияновича від вул. Професорської; вул. Озаркевича та вул. Шептицьких до вул. Сєченова; вул. Митрополита Андрея до вул. Митрополита Ангеловича.

У дні прощання міський комунальний транспорт (автобуси, тролейбуси, трамваї) працюватиме в за продовженим графіком до 01:00 ночі. Такий графік передбачається на 1 та 2 червня.

У суботу, 3 червня, у зв’язку з траурною процесією, буде перекрито центр міста зранку та до 15:00, а також ситуативно перекриватимуть рух за маршрутом ходи: вул. Листопадового Чину, Генерала Григоренка, Гнатюка, просп. Свободи, пл. Міцкевича, пл. Галицька, пл. Соборна, пл. Митна, вул. Винниченка.

«Львівська міська рада звертається до мешканців та гостей міста з проханням у п’ятницю та суботу без нагальної потреби утриматись від користування приватним автотранспортом. Це необхідно заради уникнення ускладнень руху у місті. Також буде збільшено кількість одиниць транспорту на нічних маршрутах», – повідомили в ЛМР.

Як озвучив на брифінгу Блаженніший Святослав (Шевчук), глава УГКЦ, сьогодні кортеж з тілом вирушає з Києва до Львова. Очікується, що труна прибуде до Львова близько 19:00. до Собору Святого Юра. Відтак прощання відбудеться в п’ятницю та в суботу. Зокрема, завтра, 2 червня, о 10:00 буде відслужена заупокійна літургія в Соборі Святого Юра. Собор буде відкритий цілодобово для охочих попрощатись з Архиєпископом Любомиром. В суботу о 9:00 відбудеться заупокійна літургія, після чого скорботна хода пройде вулицями міста до Храму Архистратига Михаїла.

Zaxid.net