У Львові міську Ратушу закидали димовими шашками

Під час протестної акції, яку 29 червня провели представники «Розвитку громади» та кількох інших організацій, під Львівську міськраду кинули кілька димових шашок.

Як повідомляє Zaxid.net, це сталося близько 10:50 наприкінці протестної акції, коли у самій ратуші розпочалася сесія міськради.

Загалом у акції протесту взяли участь близько 150 осіб. Окрім «Розвитку громади» у ній взяли участь представники Львівської обласної спілки художників України, спортивного клубу «Легіон», підприємці з ринку «Привокзальний», Львівської спілки соціального захисту бійців АТО та Національного корпусу «Азов». Організатори попередили, що цього разу акція попереджувальна, а на наступну акцію протесту вони зберуться у день наступної сесії ЛМР.

Протестувальники вимагали звільнення керівниці управління комунальної власності ЛМР, зміни тарифу на землю та вибачення за те, що під час загальноміського віче 25 червня кількох учасників АТО обізвали «тітушками».

Водночас на початку сесії ЛМР Андрій Садовий заявив, що не підтримує образ учасників АТО, висловлених під час загальноміського віче.

«Під час віче було декілька хлопців у формі, які почули неприємні слова. Моя позиція така. Людина, яка пройшла зону бойових дій, яка захищала українську державу, завжди має заслуговувати на повагу і пошану. Я розумію, що емоційний стан може бути непростим, але я категорично не підтримую будь-які позиції, коли йдуть слова образи щодо людей, які пройшли зону бойових дій», – заявив Андрій Садовий.

Зазначимо, що частина з цих організацій не вперше бере участь у радикальних акціях протесту біля міськради, через які кілька разів зривалося проведення сесії міськради. Найвідоміша з таких акцій відбулася у червні 2016 року, коли протестувальники штурмували сесійну залу. Після того випадку у львівській ратуші посилили заходи безпеки.