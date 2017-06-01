У Львові мешканців двох багатоповерхівок газові труби почали бити струмом

У Львові мешканці двох будинків на вулиці Татарській (Галицький район) виявили, що газові труби в будинках б‘ють струмом.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 31 травня,  о 20:20, надійшло повідомлення про те, що по вул. Татарській,   в будинках №4 та №4-а на газових трубах виявлено напругу електричного струму. Труби під напругою виявилися  у 20  квартирах (№№1-6 та №№1-14 відповідно).

Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” було тимчасово припинено газопостачання на 20 квартир вказаних будинків.

Роботи з пошуку причини та ліквідації аварії проводяться разом з представниками Галицького РЕМ.  Роботи з пошуку причини та ліквідації аварії будуть продовжені  з настанням світлого часу доби 1 червня.

Новини за темою

 
Loading...