У Львові із супермаркетів вилучили 89 кг небезпечної рибної продукції

За фактами реалізації в торговельній мережі Львова (супермаркети «Арсен» ТОВ «Альянс Маркет») небезпечної рибної продукції виробництва ФОП Меркулова А.В. (м.Світловодськ Кіровоградської області), з якою пов’язані випадки захворювання ботулізмом у Києві, спеціалістами управління Держпродспоживслужби в місті Львові вилучені з реалізації 89 кг рибних продуктів (рибна стружка в’яленого судака, рибна паличка «Лосось», рибна паличка «Краківська», в’ялений судак, плоскирка, карась в’ялений, густера). Рибна продукція повернута постачальнику.

Про це повідомили у прес-службі управління Держпродспоживслужби в місті Львові.

За оперативними повідомленнями Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Україні продовжують реєструватися випадки захворювання на ботулізм серед населення країни, пов’язані з вживанням рибної продукції.

З початку червня в Україні зареєстровані три випадки захворювання на ботулізм, пов’язані з вживанням рибних продуктів. Так, випадок захворювання на ботулізм мешканки с. Микільське Полтавської області ймовірно пов’язаний із продукцією виробництва ФОП Сидоренко І.З., що здійснює свою діяльність у м. Черкаси. За результатами розслідування випадку захворювання на ботулізм мешканця смт. Недригайлів Сумської області, встановлено, що захворювання ймовірно пов’язано із вживанням риби в’яленої домашнього виготовлення, яку було придбано в Київській області.

Захворювання на ботулізму мешканки м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області також, ймовірно, пов’язане із вживанням копченої риби невідомого походження, придбаної, зі слів родичів постраждалої, в КП «Дніпрорудненський міський ринок».