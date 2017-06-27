У Львові інспекція Держархбудконтролю перевірить забудову по вул. Тучапського та Городницькій

Протягом 10 днів інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові проведе перевірку будівництва нового багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою та вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Тучапського, 3, 5, 7, вул. Городницькій, 7.

Про це повідомив начальник відділу інспекції ДАБК у м. Львові Святослав Кіндратів.

За інформацією інспекції ДАБК у м. Львові, 9 лютого вже проводили перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. За результатами перевірки встановили, що на об’єкті будівництва відсутній інформаційний стенд з інформацією про цей об’єкт. У зв’язку з цим, суб’єкта містобудування притягнули до відповідальності, згодом порушення усунули. На момент здійснення перевірки відбувалося будівництво першого поверху. Інших порушень зафіксовано не було. Замовником надано до перевірки усі документи, на підставі яких ведуться будівельні роботи.

Упродовж 10 днів інспекція проведе ще одну перевірку на предмет виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Нагадаємо, будівництво нового багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою та вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Тучапського, 3, 5, 7, вул. Городницькій, 7 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд проводиться на підставі зареєстрованого Інспекцією ДАБК у м. Львові 27.12.2016 дозволу на виконання будівельних робіт №ЛВ 114163621709. Замовник будівництва – обслуговуючий кооператив «ЖБК «Парус», ТзОВ «Парус Лайф».