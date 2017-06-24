У Львові для загального доступу відкриють реєстр дозволів усіх забудовників

На сайті міської ради Львова незабаром з’явиться реєстр з усією довільною документацією забудовників.

Про це повідомив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, передає «Львівський портал».

За його словами, нове будівельне законодавство зобов’язує міську раду відкрити відповідні реєстри.

«У нас змінилося законодавство, і там є декілька непоганих рішень. Нас зобов’язують усі містобудівні умови вивішувати в реєстрі на сайті міськради. Ми відкриємо реєстр, і можна буде, як мінімум, переконатися у цьому. Другий момент – скасування містобудівних умов і обмежень Інспекцією призводить до негайного припинення будівництва. Раніше це було затягування в суд, суд міг дозволити рухатися забудовнику і розглядати півроку, чи правичинно скасовано містобудівні умови», – повідомив він.