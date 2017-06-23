У Львові депутати від «Самопомочі» протестують під будівлею ОДА

У Львові сьогодні депутати різних рівнів від партії «Самопоміч» розпочали акцію протесту біля приміщення облдержадміністрації, звинувачуючи центральну владу у «сміттєвій блокаді міста».

Учасники пікету, серед яких присутня також дружина лідера партії «Самопоміч», міського голови Львова Катерина Кіт-Садова, встановили намет з написом: «Порошенко, Гройсман, зупиніть сміттєву блокаду Львова», а також розгорнули транспарант на флагштоках біля входу в будівлю ОДА з написом: «385 днів Львів живе в сміттєвій блокаді. Це Україна ХХІ століття».

«Ми зібралась, щоб донести до представників центральної влади у Львівській області вимогу зупинити терор проти свого ж населення. Більше року місто перебуває у стані облоги. Під тиском керманичів з Києва, шляхом брутальних погроз, десятки дружніх до Львова міст були вимушені припинити прийом сміття. Відтак Львів опинився у сміттєвій блокаді», – заявив один з учасників акції.

У Львівській обласній організації партії «Самопоміч» заявили, що акція протесту безстрокова, оскільки «зараз ситуація особливо критична».

«Одиночний вивіз сміття, раніше організований Львівською обласною держадміністрацією для політичного піару та створення медійної картинки, ситуації не вирішив. Сміттєві контейнери міста й надалі залишаються переповненими. Підвищення температури сприяє розвитку інфекцій на сміттєзвалищах, що може спричинити епідемії, про що відвідуючи Львів заявила в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун. Складається враження, що Львів хочуть знищити біологічною зброєю», – наголошують у «Самопомочі».