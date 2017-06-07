У Львові цього літа городяни зможуть купатись у трьох озерах, інші водойми визнані непридатними

Щороку з квітня по червень у Львові готують водойми до купального сезону. Вже майже готові три озера для відпочинку людей – два у Брюховичах і одне у Винниках. Проте через погодні умови поки немає змоги зробити лабораторних замірів води, а відтак – отримати паспорт пляжу і відкрити купальний сезон. Інші водойми на території Львова є непридатними для купання.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, готові «Озеро Винниківське» ТзОВ «Краківський ринок» та озеро ТзОВ «Колиба» у смт. Брюховичі. На озері ФОП «Савчук» у смт. Брюховичі завершується підготовка дозвільної та технічної документації. Проте на жодному з цих озер купатись ще не можна, бо немає паспорта пляжу. Через мінливу погоду інспектори Держпродспоживслужби у Львові не можуть зробити лабораторного дослідження якості води, а відтак, немає змоги відкрити купальний сезон.

«Немає паспорту пляжу через те, що температура води не дозволяє провести заміри Держпродспоживслужбою на якість води, а відповідно, підписати дозвіл на проведення купального сезону», – зазначив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький. Зокрема, згідно з вимогою, для проведення таких замірів середньодобова температура води повинна бути 15° тепла.

На інших водоймах, а їх у Львові є понад 100, купатися не можна! «На жаль, в нас гинуть люди, як правило, на водних об’єктах, які не призначені для купання. Торік на непридатних для купання водоймах у Львові загинуло троє людей», – наголосив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький.

Нагадаємо, у 2016 році відпочинок «на воді» був дозволений лише на одній базі відпочинку – «Винниківське озеро» ТзОВ «Краківський ринок». Орендарі водних об’єктів ТзОВ «Колиба» та ФОП «Савчук» у смт. Брюховичі не змогли своєчасно завершити реконструкції пляжів і підготувати їх до літнього сезону відпочинку містян.