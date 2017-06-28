У Львові біля Стрийського парку збудують великий ІТ-парк

Університет, будівлі для ІТ-компаній, дитячий садок, готель та парк можуть з’явитись у Львові вже через декілька років.

Як повідомляє «Справжня варта», на сесію міської ради винесене питання про будівництво величезного комплексу ІТ-парк біля ГУ ДФС у Львівській області.

За словами розробників проекту, цей парк вміщуватиме багато будівель, зокрема: будівлі під розміщення ІТ-компаній, в яких мали би змогу працювати програмісти, дитячий садок, банки, відділи, готель та навіть заплановано побудувати приміщення під один з корпусів університету. За задумом розробників проекту, в приміщенні університету будуть розташовані лабораторії та наукові приміщення, а всі бажаючі студенти можуть отримати змогу працювати в сучасних лабораторіях.

«Всі технологічні університети Львова будуть мати доступ до новозбудованого університету. Кожен бажаючий студенти можуть отримати змогу працювати в сучасних лабораторіях», – зазначають розробники.

За їх словами, таку ідею реалізації проекту вже підтримують багато ІТ-компаній Львова, що відзначають проектувальники як гарний початок задумки масштабного будівництва.

«В разі реалізації, на території будуть працювати більше 10 тисяч людей, і це тільки в сфері ІТ. Також, за планом будуть працювати люди у банках, різних комплексах, готелі», – зазначають розробники.

Питання про будівництво такого комплексу винесли на чергову сесію міської ради. В разі, якщо депутати підтримають таку забудову, то перший етап будівництва завершиться в 2021 році.