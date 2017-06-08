У Львові більшість парків вже обробили від кліщів

Як повідомили в управлінні екології та ландшафтного дизайну Львівської міської ради, уже провели акарацидну обробку семи парків Львова. На черзі – «Погулянка».

За інформацією управління, департамент містобудування уклав угоду з обласним комунальним підприємством ЛОР «Профілактична дезінфекція» щодо акарацидної обробки львівських парків. Станом на сьогодні обробили сім парків. Наступним оброблятимуть парк «Погулянка». В управління екології та ландшфатного дизайну кажуть – час і дата обробки залежить від погодних умов.

За хорошої погоди, зазначають в управлінні, окрім парку «Погулянка» планується акарацидна обробка зеленої зони в районі Майорівки. Обробку зеленої зони Майорівки проводитиме ДП «Личаківпарк».