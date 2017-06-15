У Львові 16 червня прогнозують грози і град

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у другій половині дня 16 червня по місту Львову і області очікуються місцями грози, град, пориви південно-західного вітру та шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 7 – 9° тепла, вдень 25 – 27° тепла.

В суботу, 17 червня, очікується часом дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13° тепла, вдень 14 – 19° тепла.

В неділю, 18 червня, прогнозуються вночі короткочасні дощі. Вітер північний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12° тепла, вдень 18 – 23° тепла.