У Львові 10 червня прогнозують грози з градом

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову завтра, 10 червня, вночі та вранці туман, видимістю 200 – 500 м, в другій половині дня – короткочасний дощ, гроза, град. Температура повітря вночі 9 – 11° тепла, вдень 22 – 24° тепла.

В неділю, 11 червня, синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 10 – 15° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

В понеділок, 12 червня, очікується без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13° тепла, вдень 23 – 28° тепла.